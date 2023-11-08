اشتباكات عنيفة شرق مخيم المغازي و توغل لدبابات جيش الاحتلال

أفادت تقارير نشرتها وسائل اعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء أن هناك اشتباكات عنيفة شرق مخيم المغازي.

واضافت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الدبابات الإسرائيلية تتوغل فى المخيم.

كانت قد التقطت صور بواسطة الأقمار الصناعية يوم 3 نوفمبر، وأظهرت تموضع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت الصور التي نقلتها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية ما تم الكشف عنه مسبقا من قبل الجيش الإسرائيلي عن تقسيم القطاع إلى شطرين شمالي وجنوبي.

وكشفت الصور الموقع الأول للجيش الإسرائيلي يقع على بعد أقل من كيلومتر من الحدود الإسرائيلية.