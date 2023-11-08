كاتب صحفي: الضغوط الشعبية تستطيع تغير موقف الغرب تجاه الحرب في غزة

قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، إن الضغوط الشعبية في كافة دول العالم يمكن أن تغير موقف الصمت العالمي تجاه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأضاف “وهبة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أن الدول حاليًا تبعد نفسها عن الموقف الأمريكي فيما يتعلق بدعم إسرائيل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تواجه مشكلات في الداخل بسبب هذه الحرب.



وتابع عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي أن هناك استقالات بالجملة من وزراة الخارجية الأمريكية، بجانب وجود الكثير من الخلافات بين الديمقراطيين أنفسهم فيما يتعلق الموقف من الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة من الممكن أن يحدث فيها تغيير.