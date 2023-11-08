الاحتلال يعتقل ثلاثة عمال فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ثلاثة عمال من بلدتي نزلة عيسى وصيدا شمال طولكرم.

وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وقال نادي الأسير في طولكرم الي وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال باغتت العمال أثناء مرورهم بمركبة بالقرب من جدار الفصل العنصري الفاصل بين باقة الغربية داخل أراضي 1948، وبلدة نزلة عيسى.

و أضاف الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال أجبرتهم على النزول من المركبة تحت تهديد السلاح، وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح قبل اعتقالهم.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الاحتلال وهي تصرخ بالعمال للنزول من المركبة، وطرحهم أرضا، والاعتداء عليهم بالضرب.