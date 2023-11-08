عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القاهرة تواصل حملاتها للتوعية بترشيد الاستهلاك

صدى البلد

أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة حرص الشركة على تكثيف الأنشطة الاتصالية التي من شأنها ترسيخ رسالة الشركة وأهدافها لدى كافة فئات جمهور عملائها بمختلف مناطق القاهرة، وذلك لرفع الوعي المائي لكافة شرائح المجتمع، لخلق جيل يدرك أهمية المياه والحفاظ عليها، مشيراً الي أن الماء هو حلقة الوصل لترابط جميع عناصر البيئة وتوازنها، والحفاظ عليها وبالتبعية الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

وفي هذا السياق، قامت إدارة التوعية بتنفيذ حملات وأنشطة توعوية مستهدفة كافة فئات محافظة القاهرة، متنوعة بين مؤسسات تعليمية ومعاهد دينية، وقوافل طبية بجانب توعية ميدانية شاملة مختلف المناطق منها(الوايلي وحدائق القبة وباب الشعرية وحلمية الزيتون وصقر قريش والبساتين ومصر القديمة)، بالإضافة إلى توعية إعلامية وإلكترونية من خلال الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهدفت حملات التوعية التي تنوعت بين ندوات وورش سباكة ولصق بوسترات ومسابقات وتوزيع جوائز عينيه نحو أكثر 72882 من الجمهور خلال شهر أكتوبر، وتستهدف حملات التوعية جمعيات أهلية ومؤسسات اجتماعية ومنها: جمعية رسائل الخير، وجمعية الإمام علي بن ابي طالب بجامعة حلوان وجمعية خيرية لرفقاء المرضى، بإجمالي عدد منتفعين وصل إلى 150 سيدة وطف، كما تقوم بإجراء استطلاعات رأي متنوعة بين ميدانية وهاتفية وإلكترونية، للتعرف على أراء العملاء في الخدمات المتنوعة والمستحدثة بشكل مستمر التي تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة، بجانب الجهود المبذولة في توفير كوب مياه صحى وآمن على مدى 24 ساعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

ترشيحاتنا

الاحتلال بريء.. أمريكا توجه دول السبع بإدانة المقاومة الفلسطينية

عبر الجسر الجوي.. 6 طائرات تصل مطار العريش

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا ويجب الوقوف أمام هذه الوقاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ