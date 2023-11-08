مياه القاهرة تواصل حملاتها للتوعية بترشيد الاستهلاك

أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة حرص الشركة على تكثيف الأنشطة الاتصالية التي من شأنها ترسيخ رسالة الشركة وأهدافها لدى كافة فئات جمهور عملائها بمختلف مناطق القاهرة، وذلك لرفع الوعي المائي لكافة شرائح المجتمع، لخلق جيل يدرك أهمية المياه والحفاظ عليها، مشيراً الي أن الماء هو حلقة الوصل لترابط جميع عناصر البيئة وتوازنها، والحفاظ عليها وبالتبعية الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

وفي هذا السياق، قامت إدارة التوعية بتنفيذ حملات وأنشطة توعوية مستهدفة كافة فئات محافظة القاهرة، متنوعة بين مؤسسات تعليمية ومعاهد دينية، وقوافل طبية بجانب توعية ميدانية شاملة مختلف المناطق منها(الوايلي وحدائق القبة وباب الشعرية وحلمية الزيتون وصقر قريش والبساتين ومصر القديمة)، بالإضافة إلى توعية إعلامية وإلكترونية من خلال الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهدفت حملات التوعية التي تنوعت بين ندوات وورش سباكة ولصق بوسترات ومسابقات وتوزيع جوائز عينيه نحو أكثر 72882 من الجمهور خلال شهر أكتوبر، وتستهدف حملات التوعية جمعيات أهلية ومؤسسات اجتماعية ومنها: جمعية رسائل الخير، وجمعية الإمام علي بن ابي طالب بجامعة حلوان وجمعية خيرية لرفقاء المرضى، بإجمالي عدد منتفعين وصل إلى 150 سيدة وطف، كما تقوم بإجراء استطلاعات رأي متنوعة بين ميدانية وهاتفية وإلكترونية، للتعرف على أراء العملاء في الخدمات المتنوعة والمستحدثة بشكل مستمر التي تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة، بجانب الجهود المبذولة في توفير كوب مياه صحى وآمن على مدى 24 ساعة.