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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تشارك في الأسبوع الكويتي الـ14.. والعشري: دعم جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين

الغرفة التجارية بالقاهرة
الغرفة التجارية بالقاهرة

شاركت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري في الأسبوع الكويتي " استثمار- صناعة - ثقافة - إعلام - سياحة " بجمهورية مصر العربية والذي افتتحه وزير العمل حسن شحاتة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس الثلاثاء، وتُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان «الكويت في مصر»، وذلك بحضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط والتجارة والصناعة أحمد سمير، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين.


ويستمر الأسبوع الكويتي في مصر، على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات مختلفة منها الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات.

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وشارك في الأسبوع الكويتي من غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة وشريف يحيي نائب رئيس الغرفة واللواء صلاح العبد أمين الصندوق والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.


وأكد أيمن العشري علي أهمية هذا التجمع المصري الكويتي الذي يساهم في مزيد من التعاون بين الدولتين في المجالات المختلفة، وإن إقامة الأسبوع الكويتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وفي حضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والكويتيين؛ لهو أمر مهم ويعطي أهمية خاصة لهذا التجمع الهام، والذي سينطلق من خلاله تعاون مصري كويتي جديد يفيد اقتصاد البلدين.


وشدد "العشري" علي أن هذا التجمع يأتي تأكيدًا لما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطوير وتنمية غير مسبوقة تؤدي إلى فتح آفاقًا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر خاصة في ظل تميز العلاقات بين البلدين علي مدار التاريخ علي كافة الأصعد كما إن هذه المشاركة المصرية الكويتية الكبيرة تؤكد علي الروح الطيبة بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي.

الغرفة التجارية للقاهرة مال واعمال اخبار مصر السفارة الكويتية بالقاهرة Finance Real Estate

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