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رئيس التحرير
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منوعات

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

سيدات فلسطينيات يذهبن
سيدات فلسطينيات يذهبن لمنزلهن في منامهن

كشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية قيام سيدات فلسطينيات ناجيات من نكبة 1948 بزيارة منازلهن وأراضيهن.

زيارة 4 مرات بالشهر

أظهر الفيديو الذي تم نشره على "تيك توك"، عجوزا فلسطينية ناجية من حرب النكبة التي حدث عام 1948 (أولى الحروب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل خاص والصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام)، وهي تؤكد أنها تتذكر منزلها في فلسطين وتزور منزلها في المنام، قائلة: "أنا بروح في المنام، في الجمعة، في الشهر ثلاث أو أربع مرات"، مضيفة أنها تطير لزيارة جامع أبو عبدالله ومنزل أهلها وأخوالها. 

زيارة يومية

وأضافت أنها تزور المنزل الذي يسقون فيه التربة وتستيقظ في الصباح تجد نفسها على سريرها. 

فيما أشارت عجوز فلسطينية أخرى إلى أنها تذهب كل يوم إلى لوبيا (قرية فلسطينية)، حيث تحلم بها مثلما كانت تعيش فيها. 

وأوضحت أنها ترى الأرض وتذهب إلى الزيتون (حي بغزة)، كما أنها تذهب للمنازل والبيدر (منطقة فلسطينية) وكل منطقة بفلسطين، حتى أنها نامت ليلة تحت "اللوزة".

@m.houssam.eddine Palestinian ladies survivors of NAKBA 1948 visiting there own homes and land in there dreams #nakba #palestine #Gaza #GazaGenocide #childrensofpalestine #fypシ #fypシ゚viral #fyp #viral #explore #resistance ♬ original sound - M.Houssam Eddine
سيدات فلسطينيات نكبة 1948 حرب النكبة فلسطين لوبيا البيدر الزيتون

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