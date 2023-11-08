وزير الشباب والرياضة يُشيد بنتائج منتخب مصر للقوة البدنية في بطولة العالم

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الاتحاد المصرى للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، بعد النتائج المُميزة لمنتخب مصر للقوة البدنية المشارك ببطولة العالم بإنجلترا ٢٠٢٣



حصد اللاعب محمود عدوى المركز الأول و الميدالية الذهبية، اللاعب أمير محمد سيد عبده المركز الأول والميدالية الذهبية، اللاعب حامد خلاف المركز الأول و الميدالية الذهبية محققًا رقم ٩٥٥ ك بمجموع الرفعات، وتسجيله أعلى رقم بالبطولة لرفعه الاسكوات ٣٩٠ ك.



وجدد وزير الشباب والرياضة حديثه حول الدعم المتواصل الذي يُقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بالمنظومة الرياضية، والإهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين