عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُشيد بنتائج منتخب مصر للقوة البدنية في بطولة العالم

صدى البلد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الاتحاد المصرى للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، بعد النتائج المُميزة لمنتخب مصر للقوة البدنية المشارك ببطولة العالم بإنجلترا ٢٠٢٣


حصد اللاعب محمود عدوى المركز الأول و الميدالية الذهبية، اللاعب أمير محمد سيد عبده  المركز الأول والميدالية الذهبية، اللاعب حامد خلاف المركز الأول و الميدالية الذهبية محققًا رقم ٩٥٥ ك بمجموع الرفعات، وتسجيله أعلى رقم بالبطولة لرفعه الاسكوات ٣٩٠ ك.


وجدد وزير الشباب والرياضة حديثه حول الدعم المتواصل الذي يُقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بالمنظومة الرياضية، والإهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

ترشيحاتنا

أسباب غياب الخطيب عن زيارة العامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

الأزهر للفتوى: الخِطبة ليست زواجا.. وإنما مجرد وعد بالزواج

بعد زيادة البنزين .. تعرف على أسعار رحلات أوبر وكريم الجديدة

بمشاركة 14 دولة.. بدء أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

الدكتورة نيفين الكيلاني تعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة

نداء عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية للأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوتين يذرف الدموع على أطفال غزة.. لماذا انقلبت روسيا على الاحتلال؟ صور

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لجاكيت نادين نسيب اللامع

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود.. احذر منها

برقم خرافي.. سعر إطلالة جورجينا الأخيرة يثير الجدل

فيديو

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ