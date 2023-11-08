إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا ويجب الوقوف أمام هذه الوقاحة

قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه من الضروري أن يكون هناك إدانة عالمية لتصريحات السلطات الإسرائيلية بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن مسؤولا في الكيان الصهيوني اعترف مرة أخرى، بحيازتهم لأسلحة نووية، والأهم من ذلك أنه من خلال تهديده لشعب غزة المظلوم والأبرياء، تحدى أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء إرنا.



وأَضاف إسلامي، أنه "على الرغم من استنكار بعض الحكومات وإدانتها لهذا العمل، إلا أن الوقت قد حان لكي تخرج المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، عن صمتها أمام هذه الوقاحة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".