قبل المباراة.. أحمد حسن ينشر تاريخ المواجهات بين الأهلي وسيراميكا

أعلن اللاعب أحمد حسن تاريخ المواجهات بين النادي الأهلي ونادي سيراميكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشارك احمد حسن صورة توضح تلك المواجهات قبل المباراة:

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن اسم حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز اليوم.

و كتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك: عبد العزيز السيد حكماً لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري الممتاز .

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.