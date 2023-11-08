قصف إسرائيلي استهدف مواقع جنوبي لبنان

افادت الوكالة اللبنانية الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء في نبأ عاجل أن هناك: قصف إسرائيلي استهدف مواقع بين بليدة والسلامية جنوبي لبنان.

كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف أهدافا لحزب الله بينها مستودعات أسلحة خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة مسلحين بمنطقة شتولا جنوبي لبنان حاولوا إطلاق صاروخ مضاد للدروع.

وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت قذيفة بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان أدت إلى احتراق كرم زيتون.