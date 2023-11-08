غنيم: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قاطرة التنمية في مصر

أشاد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برئاسة اللواء مهندس أركان حرب أحمد العزازي، في حركة البناء والتشييد التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014.



وقال أيمن غنيم ، في لقاء عبر التلفزيون المصري، إن شركات المقاولات المصرية هي من تقوم بالتنفيذ وجني الأرباح، بينما تتولى الهيئة الهندسية الإدارة والإشراف من خلال وضع معايير صارمة للجودة والتوقيتات.

وأضاف غنيم أن قطاع التشييد والبناء كان هو القطاع الدافع للاقتصاد المصري خلال التسع سنوات الماضية، ما أدى إلى خفض نسبة البطالة من 12.5%؜ في 2016 إلى 7.1%؜ حالياً.

وأشار إلى أن رجال الهيئة الهندسية يُعَدون الجنود المجهولين وراء برنامج المشروعات القومية الذي قاده الرئيس السيسي منذ عام 2014، بإجمالي استثمارات تربو على 8 تريليون جنيه، على امتداد مصر، حيث تمت إضافة 7 آلاف كم من الطرق ورفع كفاءة أكثر من 10 آلاف كم، ما ارتفع بالشبكة القومية للطرق إلى أكثر من 31 ألف كم، وإنشاء أكثر من 1000 كوبري ونفق جديد و14 مدينة من مدن الجيل الرابع و17 مجمعاً صناعياً في 14 محافظة.

وأوضح غنيم أن مصر الآن تقتحم المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف الاستفادة مما تحقق في البنية الأساسية، للوصول لهدف الـ100 مايار تصدير في العام، ونمو الناتج المحلي بـ7 - 9%؜ سنوياً، تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.