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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مؤثرة من نجم اتحاد جدة السعودي للعامري فاروق

صدى البلد

حرص اللاعب عمر عصر نجم مصر وإفريقيا في تنس الطاولة ونجم اتحاد جدة السعودي على توجيه رسالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عقب تعرضه لوعكة صحية بإصابته بنزيف في المخ 

وكتب عمر عصر احد ابناء النادي الأهلي والمحترف في اتحاد جدة السعودي على صفحته الرسمية  

"الذي خلقني فهو يهدين • والذي هو يطعمني ويسقين • وإذا مرضت فهو يشفين" صدق الله العظيم . ادعو الله ان يشفيك و يعافيك كابتن العامري فاروق 🤲❤️"

 

الحالة الصحية للعامري فاروق 

وكان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، قد كشف آخر مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء عقب خضوعه لجراحة دقيقة عاجلة بالمخ.

وقال شلبي ، إن العامري فاروق كان يجلس معه بمكتبه في مقر النادي بالجزيرة ، وفوجئ بإغمائه بعد شعوره بصداع شديد ، فتم نقله سريعا للمستشفى وتوقفت عضلة القلب لمدة 3 دقائق تقريبا وتم عمل الاسعافات اللازمة قبل نقله لمستشفى متخصص في جراحات المخ بالسادس من أكتوبر 

 

وفي نفس السياق قال طارق قنديل عضو مجلس الأهلي في تصريحات خاصة ، أن العامري خرج من العمليات بعد 3 ساعات وهو حاليا في الرعاية المركزة وسيخضع لكافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الوظائف الحيوية بالجسم ، وأن على الجميع الدعاء له وأن تمر الـ24 ساعة القادمة على خير لكي تمر مرحلة الخطر.

وحرص العديد من المسئولين الرياضيين والاعلاميين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس الأهلي وعدد كبير من محبيه، على التواجد داخل المستشفى للاطمئنان على العامري فاروق أثناء خضوعه للجراحة الدقيقة.

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