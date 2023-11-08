توتر واضح.. مخاوف أمنية إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تصاعد التوتر في الأجواء بالضفة الغربية، بسبب القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال عقب الحرب على قطاع غزة.

وقال موقع "والا" العبري، إن الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل يخلق ضغطا كبيرا بين سكان الضفة الغربية.

ووفقا لمسؤولين في جيش الاحتلال، فإن الخوف بين السكان متفجر ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى التصعيد.

وتقدر مصادر في الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي في هذه المرحلة أن المستوى السياسي الإسرائيلي لن يرضخ للضغوط الدبلوماسية، وسيستمر في منع دخول 130 ألف عامل فلسطيني لأغراض العمل في إسرائيل وفي المستوطنات لأسباب أمنية.

وقال مسؤول أمني: "لن يكون لدى أحد الشجاعة للموافقة على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل بعد المذبحة والفظائع التي ارتكبت في الجنوب، معتقدين أن العمال من غزة سيتنقلون في جميع أنحاء البلاد بحرية، بما في ذلك في وسائل النقل العام".

وأضاف "هذا سيؤثر على قرار المستوى السياسي. مستوى الشك بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ذروته".

في غضون ذلك، يزعم عدد كبير من المسؤولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي ​​أن المستوى السياسي عازم على الموافقة على قدوم العمال من الخارج، مع التركيز على صناعة البناء والتشييد، في الوقت الذي تشهد فيه الضغوط الكبيرة بين السكان الفلسطينيين الذين يعتمدون منذ سنوات على ترتيبات العمل في إسرائيل، مشيرين إلى أت الضغوط قد تتصاعد وتتجلى في انتهاكات النظام والعنف.

وقال مصدر أمني: هذه الأيام هي فترة الحصاد. يخشى الفلسطينيون الخروج إلى الحقل وجني الزيتون، لأنهم يشعرون بالتهديد من قبل المستوطنين".