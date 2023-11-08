حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية، اليوم الأربعاء، حزب الله يقول إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا.

كان قد قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي يوأف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ليست معنية بفتح جبهة حرب مع حزب الله، ولكن إذا اقترف زعيم حزب الله حسن نصرالله خطأ فإنه سيورط لبنان وسيدفع ثمنا باهظا.

ومن جانبه، هدد الرجل الثاني في حزب الله اللبناني بتصعيد الهجمات عبر الحدود إذا واصلت إسرائيل هجومها المميت على قطاع غزة.

وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة”، واصفا إسرائيل بأنها المعتدية.