للتوعية بآلياته والتوافق مع أحكام قانونه.. وفد جهاز حماية المنافسة يصل بني سويف

التقى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، ممثلي جهاز حماية المنافسة، والذي ضم: علي زكي، منة أيمن، هبة القرني، بحضور نهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي، وذلك قبيل ورشة العمل التي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والجهاز حول قانون المنافسة وسياساتها، والتي تعقد على مدار يومين- تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم- للتوعية بآليات وسبل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي.

ورحب نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة، بممثلي جهاز حماية المنافسة ضمن زيارتهم لعقد ورشة العمل، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بتوفير التيسيرات والتسهيلات اللازمة لعقدها على مدار اليوم وغدا في قاعة ديوان عام المحافظة.

وأوضح أن الورشة يشارك فيها رؤساء القطاعات والوحدات المحلية ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة، ومديري التعاقدات بالمحافظة والوحدات المحلية.