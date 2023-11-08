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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتوعية بآلياته والتوافق مع أحكام قانونه.. وفد جهاز حماية المنافسة يصل بني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

التقى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ  بني سويف، ممثلي جهاز حماية المنافسة، والذي ضم: علي زكي، منة أيمن، هبة القرني، بحضور نهى محمد مدير  العلاقات العامة والتعاون الدولي، وذلك قبيل ورشة العمل التي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والجهاز حول قانون المنافسة وسياساتها، والتي تعقد على مدار يومين- تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم- للتوعية بآليات وسبل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي.

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ورحب نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة، بممثلي جهاز حماية المنافسة ضمن  زيارتهم لعقد ورشة العمل، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بتوفير التيسيرات والتسهيلات اللازمة لعقدها على مدار اليوم وغدا في قاعة ديوان عام المحافظة.

وأوضح أن الورشة يشارك فيها رؤساء القطاعات والوحدات المحلية ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة، ومديري التعاقدات بالمحافظة والوحدات المحلية.

بني سويف نائب محافظ بني سويف محافظ بني سويف قانون حماية المنافسة قانون المنافسة محمد هاني غنيم

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