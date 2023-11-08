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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول 520 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية غزة منذ اندلاع الحرب

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بدخول نحو 520 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الرقم استنادا إلى بيانات وزارة الخارجية الأميركية.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن هذا هو عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع يوميا قبل الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية فى غزة، داعمة إعلان هدنة إنسانية مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

في سياق متصل، قالت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، اليوم الأربعاء، إن وزارة خارجية مجموعة السبع اتفقت على دعم هدنة مؤقتة وممر إنساني لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، أن مجموعة السبع اتفقت على أهمية منع حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في غزة حتى لا يمتد لمناطق أخرى.

وتابعت كاميكاوا: "نتألم لسقوط مدنيين ونساء وأطفال في غزة، وندعو إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

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