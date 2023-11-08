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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى غزة |تفاصيل

معبر رفح عبر المساعدات
معبر رفح عبر المساعدات الإنسانية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن استقبال فرق الجمعية لـ 81 شاحنة من المساعدات الإنسانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى أهالي قطاع غزة وذلك عبر معبر رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، اليوم، إن الشاحنات تحتوي على مواد غذائية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية.

وأضافت الجمعية أن عدد الشاحنات التي تم استلامها بلغ حتى الآن 650 شاحنة، لكن الوقود لم يسمح له بالدخول بعد.

على جانب آخر، قالت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، اليوم الأربعاء، إن وزراء خارجية مجموعة السبع اتفقوا على دعم هدنة مؤقتة وممر إنساني لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، أن مجموعة السبع اتفقت على أهمية منع حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في غزة حتى لا يمتد لمناطق أخرى.

وتابعت كاميكاوا: "نتألم لسقوط مدنيين ونساء وأطفال في غزة، وندعو إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

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