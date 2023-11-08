لا للذعر| رائحة الغاز ستملأ الإسكندرية مساء اليوم.. ما سببها؟

عادة ما يُسبب انتشار رائحة الغاز القلق والذعر لقاطني المكان المنتشر به الرائحة، خوفًا من حدوث اختناقات، أو انفجارات ناتجة عن التسريب، إلا أنه وعلى غير المعتاد، من المفترض أن تنتشر رائحة الجو في عروس البحر المتوسط الإسكندرية رائحة الغاز، فما السبب؟

رائحة الغاز ستملأ الإسكندرية مساء اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاز»، أنه سيكون هناك انتشار لرائحة الغاز الطبيعي في منطقة أبو قير بالإسكندية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة أبو قير، بإضافة الرائحة للمحطة.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز بدءًا من الساعة 11 مساء اليوم.

هل سيتم قطع الغاز؟

بمجرد أن تم الإعلان عن ملء الخزان الئيسي للغاز في محطة أبو قير، تساءل الجميع عن انقطاع الغاز عن المنطقة بالكامل، وهو الأمر الذي أوضحته الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي، حيث أهابت بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أنه سيتم العمل بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

تلقي الاستفسارات للشركة المصرية للغاز الطبيعي

شددت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي بالمدن، على ضرورة الاتصال من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129 في حال وجود أي استفسار.

تاون جاز

تحرص الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي على تلبية متطلبات عملائها بأقصى سرعة وباستخدام أحدث الطرق التكنولوجية وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة والاكثر فقرًا، ما يسهم في إحداث التنمية الاجتماعية.

تهدف تاون جاز إلى المشاركة في استكمال خطة قطاع البترول الطموحة في توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من المستهلكين، لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة والمتمثل في الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز، مع ضمان أمن وسلامة مكونات شبكة الغاز الطبيعي ومستخدميها.