شباب البحر الأحمر يشاركون في ملتقى الإسكندرية لذوي الهمم ضمن برنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية

في إطار دعم التضامن وتقديم الدعم لذوي الهمم، شارك شباب البحر الأحمر في ملتقى الإسكندرية لذوي الهمم، الذي انطلق في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2023، كجزء من فعاليات برنامج "أهل مصر" المخصص لأبناء المحافظات الحدودية.

تمت هذه المشاركة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. هذا إلى جانب توجيهات الأستاذ حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف الأستاذ إيهاب طه، وكيل المديرية للشباب، والأستاذة نادية ابراهيم السيد، مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب.

وقد تم إيواء واستقبال أبناء البحر الأحمر من ذوي القدرات والهمم في المدينة الشبابية بأبو قير بمنطقة الإسكندرية. وفي اليوم الثاني من الملتقى، تمت زيارة القاعدة البحرية في الإسكندرية، حيث تم توجيه الكلمات حول أبرز المعارك التي خاضتها البحرية المصرية.

تضمنت الجولة العديد من الفعاليات المثيرة والممتعة، من بينها التجول بشوارع وميادين الإسكندرية والاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة، وتنظيم جولة حرة للاستكشاف والتعرف على أنشطة البحرية.

يعتبر ملتقى الإسكندرية لذوي الهمم مناسبة مميزة تهدف إلى تعزيز التكامل والمشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية وتثقيفية تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم. من المتوقع أن يشهد الملتقى المزيد من الفعاليات والأنشطة الملهمة خلال الأيام المقبلة، من بينها ورش العمل والمحاضرات والفعاليات الاجتماعية.