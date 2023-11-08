بعد رحيل نونو سانتو.. تعرف على المرشحين لتدريب اتحاد جدة

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن المرشحين لتدريب اتحاد جدة بعد رحيل نونو سانتو.

وكتب أحمد حسن نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط": “لوران بلان وفيتوريا وجوليان لوبيتيجي على رأس المرشحين لتدريب اتحاد جدة بعد رحيل نونو سانتو عن تدريب الفريق”.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن إقالة نونو سانتو.

يذكر أن نادي القوة الجوية العراقي ألحق هزيمة مؤثرة بضيفه الاتحاد السعودي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول، الاثنين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل علي جاسم ومهند عبد الرحيم هدفين في نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني ليقودا نادي القوة الجوية العراقي للفوز على ضيفه اتحاد جدة 2-صفر ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمس، الاثنين.