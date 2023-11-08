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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف نسيطر على إدمان أولادنا للموبايلات والتابلت

كيف نسيطر على إدمان
كيف نسيطر على إدمان أولادنا للموبايلات والتابلت

مع التطور الهائل الذي شهدته التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، أصبحت الهواتف الذكية والتابلت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بما في ذلك حياة الأطفال، ومع ذلك، فإن الإفراط في استخدام هذه الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى إدمان، مما يؤثر سلبًا على صحة الطفل الجسدية والعقلية والاجتماعية.

 

علامات إدمان الأطفال للهواتف والتابلت

 

هناك بعض العلامات التي قد تدل على إدمان الطفل للهواتف والتابلت، منها:

• قضاء وقت طويل في استخدام الأجهزة، سواء في المنزل أو في المدرسة أو في أي مكان آخر.

• صعوبة التركيز على المهام الأخرى غير استخدام الأجهزة.

• الإهمال في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والأكاديمية.

• العصبية والقلق عند منع الطفل من استخدام الأجهزة.

 

أسباب إدمان الأطفال للهواتف والتابلت

 

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى إدمان الأطفال للهواتف والتابلت، منها:

• نقص التوجيه والمراقبة الأبوية.

• رغبة الطفل في الشعور بالانتماء والتواصل مع الآخرين.

• سهولة الوصول إلى الألعاب والتطبيقات الترفيهية.

• الإعلانات والتسويق التي تستهدف الأطفال.

نصائح للسيطرة على إدمان الأطفال للهواتف والتابلت

هناك عدة نصائح يمكن للآباء اتباعها للسيطرة على إدمان الأطفال للهواتف والتابلت، منها:

• وضع قواعد واضحة وصارمة بشأن استخدام الأجهزة. يجب أن تتضمن هذه القواعد تحديدًا مدة استخدام الأجهزة، والأنشطة المسموح بها وغير المسموح بها أثناء استخدامها.

• توفير البدائل الصحية للأجهزة. يجب على للآباء  تشجيع أطفالهم على ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والأكاديمية، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

• مراقبة استخدام الأطفال للأجهزة. يجب على للآباء مراقبة استخدام أطفالهم للأجهزة بانتظام، ومناقشتهم حول كيفية استخدامها بمسؤولية.

• استشارة المختصين إذا لزم الأمر. إذا لم تنجح النصائح السابقة في السيطرة على إدمان الطفل، فيجب استشارة المختصين للحصول على المساعدة.

خاتمة

من المهم أن يكون للآباء على دراية بمخاطر إدمان الأطفال للهواتف والتابلت، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة للحد من هذا الخطر.

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