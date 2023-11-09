نيفين الكيلاني تعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة|تعرف عليها

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

اللجان المختارة



وتضم اللجان شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وتشمل لجنة مواجهة التطرف والإرهاب وتضم أحمد عبد الله زايد حجاب "مقررًا" وعضوية كل من "أحمد يوسف أحمد عبد الرحمن، أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن ، أيمن فؤاد فهمى جرجس، حنا جريس قلدس توماس، خالد عبد الفتاح عبدالله، خالد محمد عبد المنعم زكى عكاشة، زكى محمد زكى بهلول القاضى، سامية قدرى ونيس، سعد الدين مسعد أحمد حسن الهلالى، صلاح محمود محمد سالم، عاطف ونيس كامل عطية، عبد الوهاب جودة عبد الوهاب الحايس، محمد مصطفى كمال عبدالله، هدى عبد المنعم زكريا لبيب، هناء محمد محمود الجوهرى".



ولجنة حماية الملكية الفكرية، وتضم أشرف جابر سيد مرسى "مقررًا" وعضوية كل من "أحمد سعيد عزت عامر، أحمد مختار منسي، حسن حسين حسن البراوى، ريهام منصور حسن مهران، سامح عبدالواحد محمد التهامى، عاطف محمد أحمد محمد السيسي، عبد الله محمد نور الدين عبد الله أمين شافعى، عبد الهادى فوزى مختار العوضى، محمد حسام محمود لطفى إبراهيم، مدحت توفيق محمد العدل، مصطفى أحمد مصطفى أبوعمرو، نرمين محمد المليجى، ياسمين عبد المنعم عبد الحميد عبد الستار، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية".



لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري وتضم حامد عبد الرحيم أحمد عيد "مقررًا"، وعضوية كل من "أحمد عبده على الشريف، أحمد على الراعى على، السيد محمود السيد سليمان، بهاء عبد الفتاح على حسب الله، حافظ شمس الدين عبد الوهاب، رشا إسحق فهيم نصير، رفعت محمد رفعت عبد المنعم جبر، شريف على محمد حماد، عاطف معتمد عبد الحميد محمد، علاء السيد عبد الغفار حسبو، على محمد على فرجانى، ماجد عياد زكيان عويضة، نادية اسكندر زخارى، هبة يوسف محمد سيد".



ولجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها وتضم السعيد صابر السعيد المصري "مقررًا"، وعضوية كل من "إيمان محمد كريم أحمد، إيمان محمد مهدى مصطفى، دينا جلال إبراهيم عطايا، رشا سعيد صبحى محمد أبو شقرا، سامح فوزى حنين، صفوت صلاح الدين على النحاس، ضحا مصطفى محمد محمد عاصى، طـارق الطاهـر حفنى سيد، عبير فوزى شحاتة مجاهد، محمد عبد الدايم محمد السيد، مصطفى أحمد محمود عباس، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر أو من ينوب عنه، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أو من ينوب عنه، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينوب عنه".



وكذلك لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، وتضم محمد خليف محمد عوض "مقررًا"، وعضوية كل من "أحمد على عبد الحافظ أحمد، أسامة السيد محمود على، خالد على محمد نجم، داليا رياض نصار، رشا محمود أحمد محمد البنا، زياد عبد التواب عبد التواب حسن، عاطـف محمد ابراهـيم حسن عبيد، فتحى حسين أحمد عامر، كرستين نبيل إميل عريضة، محمد على إبراهيم حجازى، محمد على محمد عزام، نزار نبيل محمد سامى، مسئول التحولى الرقمى بوزارة الثقافة".



ولجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية" وتضم محمد السيد عبد الحميد شبانة "مقررًا"، وعضوية كل من "أحمد بهى الدين أحمد العساسي، أحمد سعد أحمد على جريو، أمين رسمى أمين عبد الصمد، جاكلين بشرى يواقيم، زينب أحمد منصور على، سمر سعيد شعبان إبراهيم، شريف صلاح السيد الأقور، طارق صالح سعيد صالح، عمرو عبد العزيز منير وهبة إبراهيم، محمد أحمد عبد الرازق غنيم، محمد عبد الله أحمد بغدادى، نهلة عبد الله عبد الفتاح إمام، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أو من ينوب عنه، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أو من ينوب عنه".



وأخيراً لجنة الشباب وتضم منى على الحديدى السيد "مقررًا"، وعضوية كل من: "أحمد علاء الدين أحمد أحمد الشابورى، حازم علاء الدين محمد أحمد الملاح، حسين حسنى عطيه عبد النبى، حمدى سليمان محمد عطية، سالى سمير داود أمين الحريرى، شيماء حلمى شحاتة حامد، عمرو عبد الله نصر سعد قابيل، محمد أحمد يوسف الدردير خضير، محمد شحاتة على عثمان، محمد عبده محرز الحارثي، مؤمن ممدوح مرسى عبده مرسي، نانسي إبراهيم عباس سلامة عيسى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أو من ينوب عنه، معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية".

