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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة: اتجاه "مجموعة السبع" إلى هدنة إنسانية في غزة تطور جيد

هشام عبد العزيز رئيس
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن اتجاه "مجموعة السبع" إلى الاتفاق حول هدنة إنسانية في غزة ودعمها لحل الدولتين، تطور جيد حتى وإن جاء متأخرا.

وأضاف عبد العزيز تعليقا على تصريحات الخارجية اليابانية اليوم بهذا الشأن، أنه كان على الدول الاستماع إلى الطرح المصري الذي تقدم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السلام بالقاهرة منذ أسبوعين.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن تبني الدول الكبرى لذلك الطرح كان من شأنه تقليل الكلفة الإنسانية الباهظة التي راح ضحيتها ١٠ آلاف من المدنيين في غزة، مضيفا بأنه "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".

وكرر عبد العزيز دعوته جميع الأطراف إلى الاستماع لصوت العقل الذي تقوده الدولة المصرية منذ عقود وتجلى بوضوح في انحياز القاهرة للحلول الدبلوماسية منذ أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما تثبت الأيام صحته وبعد نظر القيادة السياسية في مصر.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة مجموعة السبع غزة الخارجية اليابانية هدنة انسانية

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