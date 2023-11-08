عماد الدين حسين: إسرائيل وضعها الاقتصادي حساس وبدأت السحب من الاحتياطي المالي|فيديو

قال عماد الدين حسين الكاتب الصحفي، إن الأفكار الأمريكية بشأن دعم القضية الفلسطينية و الشعوب المضطهدة تتعالى والأصوات المعارضة لإسرائيل تظهر بقوة خلال الاحتجاجات المتوالية.

عماد الدين حسين: 197 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية

وأضاف عماد الدين حسين خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن إسرائيل وضعها الاقتصادي حساس للغاية، وبدأت السحب من الاحتياطي المالي، وذلك بعد تراجع سعر صرف الشيكل، وكذلك تعبئة الاحتياط وتعطل ماكينة الإنتاج.

وأشار عماد الدين حسين الكاتب الصحفي إلى، أن هناك 197 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ أحداث 7 أكتوبر، مؤكداً أن توزيع الأسلحة على المستوطنين رسالة واضحة بشأن مخطط إسرائيل لتهجير أهالي الضفة إلى الأردن.