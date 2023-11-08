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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل المباراة.. أحمد حسن يشارك مواجهات الزمالك وبيراميدز

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن مواجهات الزمالك أمام بيراميدز قبل المباراة.

وشارك أحمد حسن صورة المواجهات:

 


ويشهد اليوم، الأربعاء، إقامة عدة مباريات هامة وقوية سواء محليًا أو عالميًا، فمحليًا عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة هامة وقوية في نصف نهائي كأس مصر، حيث يواجه نادي الزمالك نادي بيراميدز في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. 

تأتي المباراة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عاني منها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى إقامة المدير الفني الكولومبي أوسوريو وتعيين معتمد جمال مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، في حين يشهد نادي بيراميدز حالة استقرار فني في ظل تواجد البرتغالي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية للفريق. 

 

دوري أبطال أوروبا

على جانب آخر، تستكمل بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024، منافساتها على مدار اليوم، الأربعاء 8 نوفمبر.

ويقام اليوم عدد من المواجهات الهامة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا. 

نابولي ضد يونيون برلين – الساعة الـ 7:45 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية – ستاد دييجو أرماندو مارادونا.

ريال سوسيداد ضد بنفيكا – الساعة الـ 7:45 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية – ملعب أنويتا.

بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر – ستاد أليانز أرينا.

كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر – استاد نيا باركين.

أرسنال ضد إشبيلية – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ملعب الإمارات.

ريال مدريد ضد سبورتنج براجا – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ستاد سانتياجو برنابيو.

آيندهوفن ضد لانس – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ستاد فيليبس.

ريد بول سالزبورج ضد إنتر ميلان – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر – ملعب ريد بول أرينا.

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