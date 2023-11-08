أخبار التكنولوجيا// شاومي نزلت تكييف جديد 1.5 حصان طارد للناموس..موبايل أندرويد جديد للشباب تحت الـ 6000 جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع تطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبحت المواد الإباحية متاحة بسهولة للأطفال، مما قد يعرضهم لمخاطر نفسية واجتماعية خطيرة. لذلك، من المهم أن يحرص الآباء على حماية أطفالهم من هذه المواد.

أفضل موبايل أوبو بسعر منخفض في 2023 هو Oppo A78 4G، ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة كبيرة وكاميرا جيدة وأداء قوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة، الأسبوع الماضي عن إطلاق نسخة جديدة من مكيف الهواء MIJIA Natural Wind 1.5 حصان أصبح الجهاز الآن متاحًا للبيع رسميًا في الصين.

ويكو، شركة فرنسية للهواتف الذكية، ولكن في الآونة الأخيرة، تطلق في الغالب نسخًا من هواتف هواوي في السوق الصيني، المنتج الأحدث يسمى Hi Enjoy 60s، وفي حين أنه ليس نسخة طبق الأصل من جهاز آخر، إلا أنه يأتي مع HarmonyOS.

يعد هاتف شاومي Xiaomi 12 Lite 5G أحد أفضل الهواتف الذكية المتوسطة المتوفرة في السوق. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي وكاميرا رائعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي عالي الجودة بسعر معقول.