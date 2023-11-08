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منوعات

بعد انتشارها على السوشيال ميديا..أحمد المصري يكشف مخاطر عمليات تكميم المعدة

الدكتور احمد المصري
الدكتور احمد المصري

يعتبر زيادة الوزن من أكثر الأمور المؤرقة للكثير من الشباب والتي تؤدي الى امراض السمنة وبالتبعية تتسبب في الكثير من الأمراض ناهيك عن قلة الحركة، مما يدفع الكثيرون للبحث عن سبل اجراء عملية تكميم المعدة.

وتكميم المعدة هي عملية جراحية بواسطة المنظار، يحدث فيها إزالة أو استئصال جزء كبير من حجم المعدة (حوالي 80%) بشكل طولي لتصبح المعدة على شكل أنبوب رفيع كثمرة الموز.

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وبحسب التقنيات الطبية الحديثة اصبحت نسبة نجاح عملية تكميم المعدة تصل إلى أعلى معدلاتها ، وهذا يحدث بسبب التطور الدائم والمستمر، للتقنيات المستخدمة في عمليات السمنة المفرطة، بينما لايزال الخطر موجود اذا لم يتم اتباع الاجرائات الوقائية اللازمة

وتحدث الدكتور، الحمد المصري، استشاري جراحات المنظار، وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة، في تصريحات لموقع صدى البلد، عن خطورة عملية تكمييم المعدة وفوائدها وسبل اجرائها بالطريقة الصحيحة. 


وشدد أن عملية تكميم المعدة واحدة من أشهر العمليات التي يتم إجراؤها للتخلص من الوزن الزائد، وتتم من خلال استئصال نحو 80% من الحجم الكُلي للمعدة من خلال المنظار الجراحي، كما أنها تساعد على تقليل مستوى هرمون الجريلين المسؤول عن الشعور بالجوع بنسبة كبيرة، وعقب الجراحة يفقد المريض ما يقرب من 60 إلى 70% من الوزن الزائد خلال العام الأول بعد إجراء الجراحة واتباع التعليمات المحددة.

وأكد أن معدل الشعور بالألم بعد عملية تكميم المعدة يكون محدودا للغاية، حيث أنه يستعين بجهاز التحكم في الألم PCA للتقليل من حدته، فهو يَضُخ جرعات مُحددة من المسكن في الجسم عندما يشعر المريض بأي ألم، وهو ما يضمن عدم شعور المريض بأي ألم على الاطلاق بعد العملية، ولينعم بفترة استشفاء هادئة وسلسة بعد اجرائه العملية.

وأشار إلى أن هناك طرقا متنوعة لتقليل الوزن الزائد، ومنها تكميم المعدة وتحويل المسار، والكبسولة الذكية، والتكميم الدقيق (النانو تكنولوجي)، وتصحيح جراحات السمنة، وعملية التقسيم الثنائي، ويتم اختيار الاجراء المناسب لكل حالة بعد القيام بالفحوصات الطبية اللازمة والشاملة التي تحدد العملية المناسبة للمريض.

ويعد المصري أول جراح سمنة في مصر يصبح Certified Health Coach، والتي تعني أنه يساعد المرض ويؤهله للعملية قبل القيام بها.

وهذا النظام يوفر راحة للمريض وضمان نزول في الوزن بدون تعب أو قلق، حيث يؤكد الدكتور أحمد المصري أن العلاقة بين الجراح والمريض ليست علاقة عابرة ولكنها علاقة وثيقة قائمة على مساعدة المريض في الوصول لصحة جيدة ووزن مثالي وتغيير فكر المرضى عن الحياة الصحية لكي يستمر نجاح العملية طول العمر، لافتا إلى أن أهم متابعة في المنظومة المتكاملة هي حتمًا الدعم النفسي للمريض وذلك لمساعدته على الانتقال لمرحلة أخرى من حياته تعتمد على أسلوب حياة ونظام صحي جديد.

ولفت إلى أن جراحات السمنة لا تتم فقط للحصول على شكل مثالي ووزن مناسب، ولكنها بالأساس تتم للحفاظ على صحة جيدة للفرد، وليتمكن من ممارسة أنشطته اليومية بسهولة، لافتًا إلى أن السمنة المفرطة مشكلة طبية ترفع من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل القلب وارتفاع ضغط الدم، لذا فإن من يعاني من مرض السمنة عليه أن يستشير الطبيب للتعرف على الإجراء المناسب للتخلص من هذه السمنة.

هُناك عدة عوامل تؤثر، على نسبة نجاح عملية التكميم مثل :
١- إختيار الجراح المناسب لابد أن يكون لديه خبرة كبيرة، في مجال جراحات السمنة المفرطة. 
٢-المكان الذي تُجرى فيه العملية ، لابد أن يكون مُجهز على أعلى مستوى ، ويتم فيه إستخدام أحدث التقنيات والدباسات، التي تلعب دور رئيسي في ارتفاع نسبة نجاح العملية. 
٣-مدى إلتزامك بتعليمات وأوامر الطبيب، أيضاً له عامل مؤثر ومباشر، في إرتفاع نسبة نجاح عمليتك.

هل تختلف نسبة نجاح عملية التكميم من جراح إلى أخر؟
نسب النجاح تختلف من جراح لأخر، وهذا يعتمد على مدى خبرة ،وكفائة الجراح، و توفير الرعاية الكاملة ، وأيضاً المتابعة المستمرة بعد العملية ، و سرعة الرد عند السؤال ، و توفير طاقم طبي على أعلى مستوي تدريب و إستعداد للعمليات دائماً، فالفريق الطبي مهضوم حقه ولكن  له دور كبير في نجاح العملية ، وبجانب كل هذا الإهتمام بحالتك النفسية والجسمانية بعد العملية ، وهذا لن تجده مع جراح  أخر سوى دكتور أحمد المصري، فهو يوفر لك مُدرب ، طبيبة تغذية، فريق دعم نفسي، كل هذا من أجل سلامتك وراحتك، وضمان نجاح العملية.

 

ويتم اللجوء إليها في حالات السمنة المفرطة لإنقاذ المرضى من خطر الوزن الزائد وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن السمنة في حال فشل الطرق التقليدية الأخرى في التخلص من الوزن.
 

أنواع عمليات تكميم مع دكتور المصري
- تكميم المعدة التقليدي بالمنظار.

- تكميم المعدة المعدل عن طريق إضافة حلقة من السيليكون فوق مقدمة المعدة بعد تكميمها، حتى لا تتمدد مرة أخرى بعد التكميم.

- تكميم المعدة الدقيق باستخدام أدق الأدوات، مما يصغر حجم الشقوق الجراحية.

- تكميم المعدة البكيني من خلال فتحة السرة إلى جانب فتحتين صغيرتين فقط في منطقة البكيني غير مرئيتين.

- تكميم المعدة بفتحة واحدة من خلال السرة لتقليل الضرر الذي قد يحدث على الأنسجة المحيطة.

- التكميم المُغلف الذي يحتوي على خطوة إضافية وهي تغليف خط الدبابيس للتأكد من عدم حدوث تسريب أو نزيف.

تكميم المعدة أمراض الموز زيادة الوزن

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