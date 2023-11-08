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رئيس التحرير
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برلمان

التنسيقية تشارك بالاجتماع الطارئ للجمعيات العربية لدعم جهود الكشافة الفلسطينية الإنسانية

التنسيقية تشارك بالاجتماع
التنسيقية تشارك بالاجتماع الطارئ للجمعيات الكشفية العربية

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، بالاجتماع الطارئ للجمعيات الكشفية العربية وإتحاد البرلمانيين العرب لدعم جهود الكشافة الفلسطينية الإنسانية بمقر المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة.

 

وأعربت الطباخ، عن إدانتها للاعتداء على غزة، مطالبة بمخاطبة المنظمة الكشفية العالمية بتنسيق جمع المساعدات لغزة بين كل دول العالم، والمناداة بالقضية الفلسطينية في كل المحافل وتوضيحها للرأي العام العالمي.

 

كما شاركت الطباخ، ضمن لجنة مصغرة طارئة لصياغة البيان والتوصيات التي سيتم الخروج بها من هذه الاجتماع الطارىء.

 

وشارك بالاجتماع 17 رئيسا لجمعيات كشفية ونواب برلمانات الوطن العربي وبحضور الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.

الكشافة الفلسطينية الإنسانية غزة القضية الفلسطينية جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني

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