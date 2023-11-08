18 شهيدا معظمهم من الأطفال خلال غارات على مخيم النصيرات في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بوقوع 18 شهيدا معظمهم أطفال في غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع أمس.

كانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقبل قليل، استهدفت طائرات الاحتلال مفترق شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية أن العدوان الإسرائيلي على غزة ، انتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف شبكة متاهة من الأنفاق تحت الأرض والتي تمتد تحت مدينة غزة والأراضي المجاورة في القطاع.