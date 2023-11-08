الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الأربعاء، أن قواتها أسقطت 5 طائرات حربية و31 مسيرة أوكرانية جديدة.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها نقلته “ار تي”، أن الجيش الأوكراني خسر نحو 580 من جنوده خلال اليوم الماضي.

كان أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، قال إن تصرفات بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقلل من قيمة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وكذلك بعض هيئات الأمم المتحدة.

وأوضح باتروشيف، في اجتماع مع نظرائه في رابطة الدول المستقلة: "اليوم نرى أن العديد من المنظمات الدولية التي تم إنشاؤها لتنسيق جهود المجتمع العالمي ومنع الصراعات، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، تنخفض قيمتها وتفقد نفوذها بسرعة، وذلك بسبب النهج المسيس لـ واشنطن ولندن وبروكسل"، وتابع: "لقد جعلت أنشطتهم عمل عدد من هيئات منظومة الأمم المتحدة بلا معنى".