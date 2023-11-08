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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني زمن الفن الجميل في أوبرا الإسكندرية| تفاصيل

صدى البلد

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك فى الثامنة مساء غد، الخميس 9 نوفمبر، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل، منها “موسيقى حكاية حب، على عش الحب، الحنة، بحلم بيك، كامل الأوصاف، القدس العتيقة، نسم علينا الهوى، قوللي عملك إيه، هان الود، لما رميتنا العين، أنا هنا يا بن الحلال، ع الرملة، عرباوي، بكره يا حبيبي، روحي وروحك، اسبقني يا قلبي، فوق الشوك”، أداء ألاء أيوب، وسارة مجدي، وفاطمة زين، ويمنى حسن، وأيمن مصطفى، والسيد وهب الله، ووائل أبو الفتوح، ومحمد الخولي.

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يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004، وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام ، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

اعمال زمن الفن الجميل أسرار وكواليس الغناء العربي الموسيقى العربي المايسترو

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