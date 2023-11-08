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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 57 دولة.. انطلاق معرض التجارة البينية الأفريقية 2023 بالقاهرة غدا

معرض التجارة البينية
معرض التجارة البينية الافريقية

تنطلق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية والذى يعقد فى الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ غدا، الخميس، بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة.

 

وينظم المعرض، البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "افريكسيمبنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى، وأمانه  اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

ويمتد المعرض على مدار ٧ أيام ، ويضم مشاركين من ٥٧ دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الأفريقية، وتتمتع فيها بمزايا تنافسية، وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.

مصر تستضيف النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية غدا

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ويستهدف معرض التجارة البينية الافريقية ان يكون منصة شاملة لمجتمع الاعمال والتجارة والانتاج على مستوى المنطقة ،بما يسمح بتسهيل عقد  صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة وتحفيز التكامل التجارى والاقتصادى الاقليمى.
 
ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلال المعرض بقيمة 45 مليار دولار. 

 

وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، وأشادت بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.

معرض التجارة البينية الأفريقية القاهرة الجديدة افريكسيمبنك مفوضية الاتحاد الأفريقي منطقة التجارة الحرة الأفريقية

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