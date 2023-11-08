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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسكندراني: الطفلان ساندى وعمر يحصدان بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو

اللاعبان ساندى عمرو
اللاعبان ساندى عمرو حسين و عمر رضا دسوقي

حصد اللاعبان ساندى عمرو حسين وعمر رضا دسوقي بمركز شباب المستقبل بطرة، بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو في وزن 25 كيلو للبنات و 22 كيلو للبنين.

وقال الصحفي محمد الإسكندرانى نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المستقبل بطرة، إننا نفخر بما قدمة اللاعبان من إحراز بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو ، مؤكدا على المتابعة الجيدة والأداء المتميز من قبل اللاعبين والمدربين والمدير التنفيذي للمركز.

وأوضح الاسكندراني لـ"صدى البلد" ، أن اللاعبان ملتزمان في التدريب و تعليمات المدرب الخاص بهما الكابتن خالد السيد المدير الفني لفريق الكونغ فو بالمركز ، والمدرب المساعد احمد خالد لفريق الكونغ فو ، لافتا ان هناك مجهودات قدمت من اللاعبان لنحصد البطولة بالاضافة الي دعم مجلس الإدارة .

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المستقبل بطرة ، إلى أن اللاعبان لديهما طموح في تمثيل مصر في البطولات الدولية والعالمية لرفع إسم وعلم مصر بالخارج في تمثيل مشرف لها.

وأضاف الاسكندراني ، إلى أن هناك حماس ورغبة للاعبين في حصد الانتصارات الرياضية ، عبر بذل مجهودات وتركيز على التمارين  مهنئأ  اللاعبان ساندى عمرو حسين وعمر رضا دسوقي حصولهما على بطولة الجمهورية في الوشو كونغ فو لوزن 25 كيلو للسيدات و 22 للبنبن .
 

الصحفي محمد الاسكندرانى محمد الاسكندرانى نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المستقبل بطرة كونغ فو ساندى عمرو حسين عمر رضا دسوقي مركز شباب المستقبل بطرة

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