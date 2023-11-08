الإسكندراني: الطفلان ساندى وعمر يحصدان بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو

حصد اللاعبان ساندى عمرو حسين وعمر رضا دسوقي بمركز شباب المستقبل بطرة، بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو في وزن 25 كيلو للبنات و 22 كيلو للبنين.

وقال الصحفي محمد الإسكندرانى نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المستقبل بطرة، إننا نفخر بما قدمة اللاعبان من إحراز بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو ، مؤكدا على المتابعة الجيدة والأداء المتميز من قبل اللاعبين والمدربين والمدير التنفيذي للمركز.

وأوضح الاسكندراني لـ"صدى البلد" ، أن اللاعبان ملتزمان في التدريب و تعليمات المدرب الخاص بهما الكابتن خالد السيد المدير الفني لفريق الكونغ فو بالمركز ، والمدرب المساعد احمد خالد لفريق الكونغ فو ، لافتا ان هناك مجهودات قدمت من اللاعبان لنحصد البطولة بالاضافة الي دعم مجلس الإدارة .

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المستقبل بطرة ، إلى أن اللاعبان لديهما طموح في تمثيل مصر في البطولات الدولية والعالمية لرفع إسم وعلم مصر بالخارج في تمثيل مشرف لها.

وأضاف الاسكندراني ، إلى أن هناك حماس ورغبة للاعبين في حصد الانتصارات الرياضية ، عبر بذل مجهودات وتركيز على التمارين مهنئأ اللاعبان ساندى عمرو حسين وعمر رضا دسوقي حصولهما على بطولة الجمهورية في الوشو كونغ فو لوزن 25 كيلو للسيدات و 22 للبنبن .

