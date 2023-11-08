السبت.. افتتاح المعرض التشكيلي "ألوان وأبيض وأسود" بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، معرض "ألوان وأبيض وأسود" للفن التشكيلي لكل من الفنان خالد الأمير، والفنانة شهيرة السعيد، في السابعة مساء يوم /السبت/ المقبل، بقاعة صلاح طاهر للفنون بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم /الأربعاء/- أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم /الخميس/ الموافق 16 نوفمبر الجاري، ويضم لوحات متنوعة تعبر عن العالم الساحر للمرأة وتكشف عن جوانب من حياة وأفكار نصف العالم.



ونوهت الأوبرا بأن الفنان خالد الأمير يعكس في أعماله عالم الأساطير والأحلام لينقل المشاهد من حقيقة الواقع إلى التأمل العميق في دنيا الخيال، أما الفنانة شهيرة السعيد، فعملت مصممة أزياء في بداية مشوارها ثم اتجهت إلى الفن التشكيلي، لتقدم أعمالا متميزة بألوان مبهجة تعبر عن عالم المرأة ومشاعرها وأحلامها.