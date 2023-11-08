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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية الدولية الكندي يصل إلى القاهرة

وزير التنمية الدولية
وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين

وصل وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، اليوم الاربعاء، إلى القاهرة فى زيارة تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية، كجزء من العمل المستمر بشأن الوضع في غزة.


ومن المقرر أن يعقد الوزير الكندي خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين، كما سيلتقي بموظفي السفارة الكندية بالقاهرة تقديرا لعملهم.


وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نوعها التي يقوم بها الوزير الكندي إلى مصر خلال أقل من شهر، حيث شارك إلى جانب وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولي في "قمة القاهرة للسلام"، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي واستضافتها مصر في الحادى والعشرين من أكتوبر الماضي.
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