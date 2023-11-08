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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه متوقع شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، كما أنه متوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
العاصمة الإدارية 29 19
6 أكتوبر 29 18
بنهــــا 28 20
دمنهور 27 18
وادي النطرون 30 18
كفر الشيخ 28 19
المنصورة 28 18
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 29 19
طنطا 28 19
دمياط 26 20 
بورسعيد 26 19
الإسماعيلية 31 18
السويس 30 19
العريش 27 16
رفح 26 16
رأس سدر 30 22
نخل 27 13
كاترين 26 13
الطور 28 20
طابا 30 21
شرم الشيخ 33 23
الإسكندرية 26 19
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 19
السلوم 26 17
سيوة 27 16
رأس غارب 32 23
الغردقة 34 23
سفاجا 32 22
مرسى علم 31 23
شلاتين 33 26
حلايب 29 25
أبو رماد 31 24 
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 17
أسيوط 32 17
سوهاج 33 19
قنا 35 22
الأقصر 36 18
أسوان 37 23
الوادي الجديد 36 20
أبوسمبل 35 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى
مكة 36 23
المدينة 34 21 
الرياض 30 26
المنامة 30 25
أبوظبى 33 24
الدوحة 32 27
الكويت 32 14
دمشق 27 13
بيروت 26 21
عمان 27 15
القدس 26 14
غزة 25 19
بغداد 30 16
مسقط 30 26
صنعاء 23 07
الخرطوم 38 25
طرابلس 25 19
تونس 23 14
الجزائر 19 14
الرباط 22 14
نواكشوط 33 18

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 20 07
إسطنبول 16 11
إسلام آباد 23 13
نيودلهي 30 19 
جاكرتا 34 25
بكين 08 02-
كوالالمبور 30 25
طوكيو 21 15
أثينا 21 13
روما 18 13
باريس 12 06
مدريد 16 07
برلين 11 07
لندن 11 07
مونتريال 00 01-
موسكو 07 03
نيويورك 16 09
واشنطن 25 09
أديس أبابا 24 10

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