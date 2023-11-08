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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"ميغة".. تعليق مثير من خالد الغندور على أزمة أحمد فتوح

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور علي أقوال أحمد فتوح في التحقيق بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك.

 

وقال الغندور من خلال برنامجه الإذاعي :٠ ما هي ميغة بقى 👌👇 نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق معه ومع مصطفى الزناري ومحمد صبحي.
#اللعبة_الحلوة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس التحقيق أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، للتحقيق معه أمام اللجنة القانونية بمقر القلعة البيضاء، على خلفية هروبه من معسكر الفريق، قبل مواجهة زد بالدوري المصري.

 

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن أحمد فتوح حضر إلى النادي في الثانية ظهرًا، ودخل من البوابة رقم 2 البعيدة عن بوابة دخول اللاعبين والجهاز الفني، بينما اقترب التحقيق من ساعة ونصف.

 

وأوضح أن أحمد فتوح أكد في بداية التحقيق على تقبله لأي عقوبات من الزمالك وأنه ليس لديه أي أزمة في هذا الأمر، لكنه قال إنه خرج للعشاء هو ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وليس للسهر كما ردد البعض.

 

وأشار حتحوت، إلى أن فتوح قال سبق وأن حدث من أكثر من لاعب سواء باستقدام عشاء إلى الفندق أو الخروج لشراء الطعام أو العشاء بالخارج، وقال أيضًا إن الفريق يدخل المعسكر بعد انتهاء المران ويتوجهون للمعسكر بسياراتهم وليس في حافلة الفريق وإنهم وضعوا ملابسهم في غرفهم وتحركوا للعشاء.

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