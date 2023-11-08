قطع المياه عن بعض مناطق جمصة وبلقاس بعد غد لمدة 12 ساعة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه بعد غد /الجمعة/، لمدة 12 ساعة من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا من اليوم التالي؛ للقيام الشركة بأعمال صيانة على خط مياه قطر 600 مم اسبستوس بجمصة.



وأشارت الشركة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلى أن المناطق التي ستتأثر بأعمال الصيانة وسيتم قطع المياه عنها هي: المنطقة الصناعية ومناطق أخرى بمدينة جمصة، وبعض قرى مركز ومدينة بلقاس وهم قرى (زيان، والطريق الجديد، والسلسول).



وأكدت الشركة، سرعة إنهاء الأعمال - خلال الفترة الزمنية المحددة - وعودة المياه مرة أخرى؛ حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأهابت بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه عنها، وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم؛ لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.