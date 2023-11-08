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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زراعة شرائح إلكترونية في الدماغ يثير الجدل بعد تلقي إيلون ماسك هذا الطلب

شرائح الكترونية في
شرائح الكترونية في الدماغ

انتشرت أبحاث حديثة لتقديم طرق تنفيذ زرع شرائح الكترونية في العقل البشري في محاولة لفهم الدماغ او محاولة لعلاج بعض الأمراض، الأمر الذي شهد انتقادات عالمية وزخم يستمر حتى الآن .
 

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وتقدَّم آلاف الأشخاص بطلبات لشركة «نيورالينك»، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، للمشاركة في تجارب زرع الشرائح إلكترونية بالدماغ في تقرير صادم نشرته صحيفة “بلومبرج”

ونقلت الصحيفةعن آشلي فانس، أحد كُتّاب السيرة الذاتية لماسك، قوله إن شركة «نيورالينك»، التي تأسست في عام 2016، لم تقم بزرع الرقائق في أدمغة البشر بعد، لكنها تهدف إلى تجربتها على 11 شخصاً، في العام المقبل، وأكثر من 22 ألف شخص بحلول عام 2030.

 

وفي وقت سابق من هذا العام، منحت «هيئة الغذاء والدواء» الأميركية ترخيصاً لـ«نيورالينك» لبدء التجارب البشرية على الرقائق، وذلك بعد رفضها الأمر في البداية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأشخاص.

وفي شهر سبتمبر الماضي، قالت الشركة إنها تبحث عن أشخاص مُصابين بالشلل الرباعي بسبب إصابة النخاع الشوكي العمودي أو مرض التصلب الجانبي الضموري «ALS»؛ لإجراء التجارب عليهم.

وسيجري زرع الرقائق للمشاركين جراحياً في منطقة من الدماغ تتحكم في الحركة؛ بهدف تمكينهم من التحكم والاتصال بأجهزة الكمبيوتر باستخدام أفكارهم فقط.

شرائح الكترونية الأمراض

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