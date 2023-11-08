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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فريد يطالب الفنانين بالتبرع لدعم غزة

الفنان أحمد فريد
الفنان أحمد فريد

قرر الفنان أحمد فريد  بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري التبرع من أجل دعم فلسطين وأهالي غزة في معاناتهم.

وطرح فريد ثلاث لوحات فنية "ديجتل" بعنوان "الصرخة، الحرية، الأمل".

وأكد  أنه أراد أن يساهم في دعم أهالي غزة ولكن بالطريقة التي استقبل بها تلك الأزمة، وذلك من خلال رسم لوحات رقمية موضحًا أن هذا أقل ما يمكن أن ندعم به أشقاءنا وإخواننا في غزة. 

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وطالب أحمد فريد الجمهور والفنانين وأصدقاءه على حد سواء بدعم تلك الحملة والتي تحمل شعار "متحدون من خلال الفن.. تبرعوا من اجل غزة"، مضيفًا أن ذلك حتى نتمكن من دعم اشقائنا بأكبر طريقة ممكنة.

ومن المفترض أن تستمر تلك الحملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في الفترة ما بين 7 إلى 16 من نوفمبر الجاري لتذهب عوائد اللوحات في تلك الفترة للهلال الأحمر المصري.

احمد الفيشاوي اهالي غزة البحر الأحمر الهلال الأحمر المصري الفنان أحمد فريد

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