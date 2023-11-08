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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة تسليم مشروعات "حياة كريمة" المنتهية

محافظ قنا أشرف الداودي
محافظ قنا أشرف الداودي

وجه محافظ قنا أشرف الداودي، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينها، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافي الملاحظات التي تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبي لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دوري يشمل المشروعات التي تم الإنتهاء منها والجاري تسليمها، والمشروعات التي ما زالت يجري العمل بها؛ تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع - نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة، منها قطاعات "الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الإتصالات، الطرق، تبطين الترع والوحدات الاجتماعية "، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافة إلى متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامها، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد المحافظ على المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف على سرعة الإنتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.

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