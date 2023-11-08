تغيير المعادلة برمتها.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم 7 أكتوبر

قال قادة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنهم يعتبرون هجوم 7 أكتوبر ناجحًا.

وحسب “نيويورك تايمز”، قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة حماس، خليل الحية، إنه كان من الضروري تغيير المعادلة برمتها، وليس مجرد الصدام.

وأضاف: “لقد نجحنا في إعادة القضية الفلسطينية إلى الطاولة”.

وقال مستشار إعلامي آخر لحماس، طاهر النونو: “آمل أن تصبح حالة الحرب مع إسرائيل دائمة.. وأن يقف العالم العربي معنا”.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.