عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغيير المعادلة برمتها.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم 7 أكتوبر

حركة حماس
حركة حماس

قال قادة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنهم يعتبرون هجوم 7 أكتوبر ناجحًا.

وحسب “نيويورك تايمز”، قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة حماس، خليل الحية، إنه كان من الضروري تغيير المعادلة برمتها، وليس مجرد الصدام.

وأضاف: “لقد نجحنا في إعادة القضية الفلسطينية إلى الطاولة”.

وقال مستشار إعلامي آخر لحماس، طاهر النونو: “آمل أن تصبح حالة الحرب مع إسرائيل دائمة.. وأن يقف العالم العربي معنا”.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

حماس : قوات الاحتلال استهدفت 120 مؤسسة صحية في القطاع

حذرت من التخطيط لحكم غزة.. حماس: قتل ضابط كبير في جيش الاحتلال

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

حماس المقاومة الفلسطينية القضية الفلسطينية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوقود في طريقه للنفاد بمستشفى القدس في غزة اليوم

حذرت من التخطيط لحكم غزة.. حماس: قتل ضابط كبير في جيش الاحتلال

بسبب عدد شهداء غزة.. الأمم المتحدة تكشف عن خطأ واضح في العمليات الإسرائيلية

انفجار قوي في جنوب تركيا.. والسلطات تكشف التفاصيل

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

حملة ترحيل.. ألمانيا تعلن تغييرات كبيرة في نظام الهجرة

بوساطة مصرية .. مساعي لوقف إطلاق النار في غزة

كتائب القسام تعلن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي في غزة اليوم

ترشيحاتنا

خطابات لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 .. تفاصيل

مـ جزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى ناصر

الهيئة الوطنية تكشف موعد إعلان أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وبدء حملاتهم

مصر تواجه المخططات الإسرائيلية في سيناء .. وتجري اتصالات من أجل هدنة إنسانية في قطاع غزة

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تدك قوت الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

بعد قليل.. 12 سيارة إسعاف كويتية تعبر إلى غزة من معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 سنة صبرا.. أب فلسطيني يبكي أمام جثمان طفله الشهيد بغزة

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

فيديو

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ