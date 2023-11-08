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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سلاح جديد بحرب غزة| محاولة أخيرة من تل أبيب لوقف خطر صواريخ كتائب القسا.م

السلاح الإسرائيلي
السلاح الإسرائيلي الجديد

يدرس الجيش الإسرائيلي تجارب في الوقت الحقيقي لنظام اعتراض الليزر "ماجان أور"، وبحسب صحيفة كالكالست العبرية، فإنه في الأيام الأخيرة، قامت وزارة الدفاع ورافائيل بدراسة إمكانية نشر النظام، الذي لا يزال قيد التطوير، في الجنوب وتحديه بوابل الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل من غزة، ولكن لن يتم تفعيل النظام بدلا من القبة الحديدية، والذي سيتم تفعيله في كل الأحوال عند اكتشاف عمليات إطلاق من اتجاه القطاع.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن نظام اعتراض الصواريخ الذي يستخدم الليزر القوي "ماجان أور"، والذي لا يزال في مرحلة التطوير في رافائيل، قد يخضع قريباً لسلسلة من الاختبارات في ظل ظروف معركة حقيقية في الجنوب، وقد قامت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية (MPAAT) في وزارة الحرب الإسرائيلية ورافائيل في الأيام الأخيرة بدراسة إمكانية نشر النظام في الجنوب وتحديه بوابل من الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل من غزة. 

وقال مصدر أمني إن صاروخ ماجان أور لن يأتي على حساب القدرات العملياتية للقبة الحديدية التي سيتم تفعيلها بأي حال من الأحوال فور اكتشافها. تم تنفيذها أثناء استغلال القتال في الجنوب، ومن المفترض أن تدخل ماجن أور عملياتها الأولية في 2024-2025، بعد أن حدث في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مجال أسلحة الليزر، وهي مصممة لاعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار وغيرها مقابل بضعة شواقل – تكلفة الكهرباء التي تزودها بالطاقة.

 

مكمل للقبة الحديدية 

 

ويصنف مطورو النظام في شركة رافائيل نظام Magen Or كنوع من المنتجات المكملة للقبة الحديدية، والتي تقوم الشركة أيضًا بتطويرها وتصنيعها، ومن المفترض أن يعمل النظامان بالتنسيق، بحيث إذا قام نظام القيادة والسيطرة الخاص به بتوجيه شعاع ليزر قوي إلى الهدف، فلن يتم توجيه مصد القبة الحديدية نحوه، ويبلغ سعر صاروخ القبة الحديدية الاعتراضي الواحد حوالي 50 ألف دولار.

وعبر شعاع الليزر غير مرئي، صامت، وبحسب رؤية مطوريه، يجب أن يعترض الصواريخ وقذائف الهاون وهي لا تزال في أراضي العدو، بشكل لا يتطلب تفعيل أجهزة الإنذار في الخلف. وفي مقابلة مع "كالكاليست" في أبريل الماضي، قال الدكتور يوهاي، أحد قادة برنامج تطوير النظام في رافائيل: "نحن بعد تجربة تجريبية كبيرة وكبيرة لإثبات جدوى إزالة التهديدات واستغلال القدرات التكنولوجية المتطورة على مر السنين.

 

علاج الخلل في منظومة القبة الحديدية 

 

وبعد النشر العملي الأول للقبة الحديدية قبل 12 عامًا، كان هناك بالتأكيد خللا في تلك المنظومة، وهو ما حاولت إسرائيل بالبحث عن حلا له، لذلك فعلى الأقل يخفف Magen Or العبء الاقتصادي للقبة الحديدية، فالعلاج الرخيص للتهديدات التي يتم استهدافها باستخدام ليزر عالي الطاقة سيسمح للكثيرين، حيث يجب تحويل الموارد إلى احتياجات أخرى في النظام الأمني ​​أو خارجه، كما أن شكل الاعتراض باستخدام الليزر سيكون مختلفًا بشكل كبير عن شكل الاعتراض الذي اعتدنا عليه خلال اثنتي عشرة سنة من القبة الحديدية، التي استدعت الجماهير إلى عروض درامية للانفجارات المذهلة والمسارات البيضاء وفطر الدخان في الأرض وسماء البلاد.

والشعاع الذي سينطلق من على مرأى من ماجن أور لن يكون مرئيًا بالعين المجردة لا ليلًا ولا نهارًا، ويجب أن تكون العملية نفسها صامتة، لأن ضبط الشعاع على الهدف لا يصاحبه دوي صاروخ يغادر منصة الإطلاق، على غرار الاعتراض باستخدام قبة حديدية.

 

هذا هو بديل الانفجار 

 

وبدلاً من الانفجار، فإن الشعاع الموجه من درع ضوئي نحو الصاروخ المستهدف سيقتله من خلال الطهي السريع عند درجة حرارة عالية جداً، وتبلغ قوة الشعاع حوالي 100 كيلووات، وقطره حوالي قطر عملة معدنية من فئة 10 شيكل، ويقدر مداه الفعال حاليا بنحو 10 كيلومترات، وهذا ليس رقما نهائيا: "الشيء الوحيد الذي يحدث ضجة في قصة ماجن أو هو فقط المولد الضخم الذي يزوده بالكثير من الطاقة التي يحتاجها".

 

ولا يوضح مطورو النظام في هذه المرحلة المدة التي يستمر فيها تشغيل الليزر نفسه - وهي المدة الزمنية التي يتم فيها وضع شعاع الليزر على الجسم الذي تم اعتراضه وطهيه على حرارة عالية حتى يتم تحييده، وحتى في هذه الحالة، ليس هناك حاجة لسماع صوت انفجار، لأنه يمكن وضع البوق على أحد أجنحة الصاروخ، أو إذابته، أو اختلال توازنه، وسحبه وهو يدور إلى الأرض، أو كسره في الهواء.

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