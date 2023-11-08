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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلاب يحتجون داخل الكونجرس بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.. والشرطة تعتقل عددا منهم

الكابيتول
الكابيتول

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن عدد من الطلاب الأمريكيين احتجوا داخل الكونجرس على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، مشيرة إلي أن الشرطة الأمريكية اعتقلت عددا منهم.

وفي وقت سابق، فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تسريع مشروع قانون مجلس النواب الذي يوفر أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات الطارئة لإسرائيل.

وحظي مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي، الذي عارض محاولات البيت الأبيض لدمج المساعدات الإسرائيلية والأوكرانية، بالكثير من السخرية لوضعه المساعدات الإسرائيلية كقضية حزبية، بالنظر إلى أن الأموال كان من المقرر تعويضها من الضرائب.

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وتم التصدي للجهود، التي قادها السناتور الجمهوري، جي دي فانس، من قبل السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي.

وكشف فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نقاش متنامي داخل الكونجرس حول ما إذا كان ينبغي ربط الدعم الأمريكي لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، قولا وفعلا.

الكونجرس الدعم الأمريكي إسرائيل

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