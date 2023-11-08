بسبب كارثية الوضع بغزة.. دعوات للاتحاد الأوروبي بأخذ المبادرة لتنظيم مؤتمر للسلام

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول أوروبي، قوله إنه على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ زمام المبادرة في تنظيم مؤتمر للسلام في أقرب وقت ممكن، ويكون مستوحيًا من مبادرات السلام السابقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ذكر جوتيريش، أن “الأمم المتحدة تجري محادثات مكثفة حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة”

وأضاف أنه “من الضروري إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس"، معربًا عن أمله في انطلاق مفاوضات جادة بشأن حل الدولتين بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأضاف جوتيريش، أنه “عندما تنظر إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة فإن هناك خطأ واضح في العمليات العسكرية”، مؤكدا أنه “من الضروري احترام قوانين الحرب من قبل الجميع”.

ولفت إلي “أننا بحاجة إلى التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني”.