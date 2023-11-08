الحوثيون يوجهون ضربة قوية للقوات الأمريكية في المنطقة العربية

نجحت الدفعات الجوية الحوثية في إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي" بحسب أعلن عنه الحوثيون .

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة، خلال الساعات الماضية، على أهداف عدة في عمق دولة الاحتلال في فلسطين المحتلة؛ مؤكدة أنها وصلت إلى أهدافها.

وأكد الحوثيون، في بيان، استمرار تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني، و"حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة".

كما تعرضت القوات الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة السورية لقصف صاروخي بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية.

وكانت شبكة “سكاي نيوز”، أفادت امس الثلاثاء، بسماع عدة انفجارات داخل قاعدة أمريكية في حقل "كونيكو" في ريف مدينة دير الزور السورية.

كما أفادت قناة “الميادين” اللبنانية، بأن طائرة مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة أمريكية قرب قرية قسرك شمال الحسكة شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري، بدوي انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف الحسكة في سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة.

وكان الجيش الأمريكي أسقط الأحد، طائرة مسيرة كانت تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ولا توجد معلومات متاحة على الفور عن مصدر المسيرة، لكنها تمثل الهجوم الـ32 على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

