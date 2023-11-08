اللواء محمد قشقوش: إسرائيل تريد تفريغ سكان الجزء الشمالي من قطاع غزة

أكد اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن العالم أرسل نصف ما قدمته مصر من مساعدات لقطاع غزة، مضيفا أن مصر قدمت جهودا كبيرة في العدوان الإسرائيلي على القطاع حاليا.



وأضاف محمد قشقوش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تريد الأرض خالية من المواطنين في قطاع غزة ولن تنال ما تريد، متابعا أن إسرائيل تريد حاليا تفريغ الجزء الشمالي من قطاع غزة من السكان.



وأشار اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إلى أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار حاليا لهذا الهدف، مؤكدا أن الهدف لدى إسرائيل هو القضاء على حماس.