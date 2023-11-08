فريق جبار .. هتافات جنونية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق |شاهد

شهد اللقاء المؤجل من الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز، بين النادى الأهلى وسيراميكا كليوباترا ، هتافات جنونية من جانب جماهير القلعة الحمراء بعد انتهاء اللقاء بفوز الاحمر.

ورددت جماهير القلعة الحمراء بملعب سيراميكا كليوباترا باستاد المقاولون العرب " فريق كبير فريق عظيم ، و النادى الأهلى فريق جبار " .

وانتهت منذ قليل المباراة التى جمعت المارد الأحمر مع نظيره سيراميكا ، بنتيجة 2 /1 للنادى الاهلى ، والتى اقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

احرز أهداف النادى الأهلى كلا من ياسر أبراهيم و مجدى قفشة ، اما الهدف الوحيد لنادى سيراميكا كليوباترا احرزه الجزائرى أحمد القندوسي .