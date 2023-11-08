"علمني البساطة والتواضع".. نور تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة نور صورة لوالدها ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وعبرت ببعض الكلمات المؤثرة فى ذكري رحيله عن إفتقدها له منذ أن رحل عن عالمنا .

وعلقت نور على الصورة ، قائلة: إلى من علمني البساطة والتواضع، إلى من علمني الإيمان والحب، إلى من علمني الكفاح والصمود، إلى أول رجل في حياتي، إلى أبي لقد كنت السند والقوة والعزيمة التي كانت تدفعني في كل مراحل حياتي".

وتابعت نور ، قائلة: "حكمتك علمتني الاتزان في كل الأمور، وحنانك علمني معنى الحب والتسامح لقد رحلت عني بالجسد لكنك ستظل دائماً متغلغلاً في روحي وقلبي وعقلي، الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا حبيبي".

نور وفيلم بيت الروبي

هنأت الفنانة نور اللبنانية القائمين على إنتاج فيلم "بيت الروبي" والذي تشارك في بطولته وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

وأوضحت نور اللبنانية، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج عمل فيلم سينمائي بتلك الجودة العالية.

وتابعت نور اللبنانية: دوري هي دكتورة إيمان الروبي والتي تعمل طبيبة نساء وتوليد، متمنية تكرار تجربة عالية الجودة مثل بيت الروبي.

وأعلنت نور أنها ستشارك في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل موضوع عائلي ج3، وألف ليلة وليلة، معربة عن أمنيتها بالنجاح للفيلم الفترة المقبلة.