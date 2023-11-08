عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"علمني البساطة والتواضع".. نور تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

نور
نور

نشرت الفنانة نور صورة لوالدها ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وعبرت ببعض الكلمات المؤثرة فى ذكري رحيله عن إفتقدها له منذ أن رحل عن عالمنا .

وعلقت نور على الصورة ، قائلة: إلى من علمني البساطة والتواضع، إلى من علمني الإيمان والحب، إلى من علمني الكفاح والصمود، إلى أول رجل في حياتي، إلى أبي لقد كنت السند والقوة والعزيمة التي كانت تدفعني في كل مراحل حياتي".
وتابعت نور ، قائلة: "حكمتك علمتني الاتزان في كل الأمور، وحنانك علمني معنى الحب والتسامح لقد رحلت عني بالجسد لكنك ستظل دائماً متغلغلاً في روحي وقلبي وعقلي، الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا حبيبي".

txt

بعد تهديدها بحذف أغنيتها.. لطيفة: إحنا أتربينا على القضية الفلسطينية

txt

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

نور وفيلم بيت الروبي

هنأت الفنانة نور اللبنانية القائمين على إنتاج فيلم "بيت الروبي" والذي تشارك في بطولته وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

وأوضحت نور اللبنانية، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ فترة كبيرة لم يتم إنتاج عمل فيلم سينمائي بتلك الجودة العالية.

وتابعت نور اللبنانية: دوري هي دكتورة إيمان الروبي والتي تعمل طبيبة نساء وتوليد، متمنية تكرار تجربة عالية الجودة مثل بيت الروبي.

وأعلنت نور أنها ستشارك في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل موضوع عائلي ج3، وألف ليلة وليلة، معربة عن أمنيتها بالنجاح للفيلم الفترة المقبلة.

 

 

اخبار نور اللبنانية والد نور اللبنانية فيلم “بيت الروبي” برنامج سبوت لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

20 مليون جنيه .. مفاجآة في ميزانية كرة القم بالنادي الأهلي | تفاصيل

قرار عاجل بمنح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

الجرام يصل لـ 3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

محمد فريد يطالب الفنانين بالتبرع لدعم غزة

بعد تهديدها بحذف أغنيتها.. لطيفة: إحنا أتربينا على القضية الفلسطينية

في لسه ناس مغيبة.. ويجز يعلق عن أحداث فلسطين

مفاجآت غير متوقعة.. عائشة بن أحمد تشوق جمهورها لأحداث مسلسل "روحي فيك"

هجوم والدها وسخرية رئيس إسرائيل.. أزمة أنجلينا جولي بعد تضامنها مع فلسطين

روحي فيك الحلقة 3.. فراس سعيد يذهب للدجال بصحبة ألفت إمام |صور

أبرزهم صابر الرباعي وأنغام.. وصول نجوم الفن لإحياء حفل روائع بليغ حمدي

تركي آل شيخ يروج لأحدث عروض موسم الرياض "صوابع زينب"

ترشيحاتنا

جوتيريش: مصر تضطلع بدور هام في حل أزمة غزة وتقديم المساعدات للقطاع

أسيست عالمي من الكارتي .. فيستون ماييلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الزمالك

سيناتور أمريكي: إدانة الكونجرس للنائبة رشيدة طليب بدل إقرار مساعدات لغزة مخجلة

وصول 5 سيارات إسعاف كويتية إلى غزة من معبر رفح

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة 2024.. الخميس المقبل

أفضل موبايل أوبو بسعر منخفض في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التهابات المهبل.. فوائد خارقة للمشمش المجفف

عيلتنا كلها انبادت.. سيدة فلسطينية تصرخ وسط أحد شوارع غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

كولر يحسمها| المدرب السويسري يقرر مصير موديست مع الأهلي.. مفاجأة للجميع

فيديو

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ