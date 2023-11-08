باحث: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية وقدمت الكثير لها

أكد عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، أن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية اتضح بقوة بعد يوم 7 أكتوبر، مضيفا أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية وقدمت الكثير لهذه القضية.



وأضاف عمرو عمار، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن كلمة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان محاولة للملمة أشلائه.

وتابع عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، أن المقاومة الفلسطينية ليست حركة حماس والمقاومة بدأت قبل قيام دولة إسرائيل قي ثورة البراق، مستدركا أن المقاومة كانت تواجه عصابات إسرائيل قبل قيام دولتهم.



